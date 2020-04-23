Ястремская: Такого длинного перерыва у нас в туре еще не было

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о влиянии карантина на тренировки.

"В каких-то странах сейчас есть возможность тренироваться, в каких-то – нет. Вот такой опыт для всех. Такое впервые в теннисном туре.

Я думаю, что сейчас всем нелегко. Даже тем, кто имеет возможность тренироваться, для них это тоже трудно. Ведь такого длинного перерыва у нас в туре еще не было.

Считаю, что все будут серьезно настроены, когда возобновится сезон", – сказала Ястремская в интервъю Суспильне Спорт.