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Ястремская: Такого длинного перерыва у нас в туре еще не было

Теннис
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Украинка обеспокоена ситуацией в мире

Ястремская: Такого длинного перерыва у нас в туре еще не было
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о влиянии карантина на тренировки.

"В каких-то странах сейчас есть возможность тренироваться, в каких-то – нет. Вот такой опыт для всех. Такое впервые в теннисном туре.

Я думаю, что сейчас всем нелегко. Даже тем, кто имеет возможность тренироваться, для них это тоже трудно. Ведь такого длинного перерыва у нас в туре еще не было.

Считаю, что все будут серьезно настроены, когда возобновится сезон", – сказала Ястремская в интервъю Суспильне Спорт.

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В статье: Даяна Ястремская
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