Халеп: Если сыграем в сентябре, значит, мы еще легко отделались

Чемпионка "Ролан Гаррос"-2018 и "Уимблдона"-2019 Симона Халеп прокомментировала перенос и отмену турниров в этом году.

"Конечно, когда "Ролан Гаррос" перенесся на сентябрь, это был шок. Насчет "Уимблдона" была предварительная информация. Когда приняли решение об отмене, они написали мне вежливый имэйл, где все объяснили.

Сейчас многие переживают, что теперь "Ролан Гаррос" накладывается на другие турниры в календаре, но я, честно говоря, думаю, что нам повезет, если в этом году вообще еще будет теннис. Да, до сентября еще долго, но я думаю, что, если мы сыграем тогда, это будет значить, что мы еще легко отделались".