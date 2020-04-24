Швейцарский топ-теннисист рассказал, когда завершит карьеру

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в конце марта отпраздновал 35-й день рождения.

"Я знаю, что у меня есть еще несколько лет. Но я старый. Я играю, потому что люблю это, это моя страсть. Я люблю эмоции, фанатов, конкуренцию, и я хочу это даже больше, чем раньше.

Надеюсь, смогу играть еще несколько лет, но вы никогда не знаете, что произойдет.

Играть еще несколько лет – это моя мечта. Но я не собираюсь говорить, что проведу три, четыре или пять лет", - цитирует Вавринку Tennis World USA.

В 2020 году Стэн Вавринка отметился выходом в четвертьфинал на Australian Open.