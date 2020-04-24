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Швейцарский топ-теннисист рассказал, когда завершит карьеру

Теннис
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Стэн Вавринка пока не собирается на пенсию.

Швейцарский топ-теннисист рассказал, когда завершит карьеру
Новина українською

Трехкратный победитель турниров Большого шлема в конце марта отпраздновал 35-й день рождения.

"Я знаю, что у меня есть еще несколько лет. Но я старый. Я играю, потому что люблю это, это моя страсть. Я люблю эмоции, фанатов, конкуренцию, и я хочу это даже больше, чем раньше.

Надеюсь, смогу играть еще несколько лет, но вы никогда не знаете, что произойдет.

Играть еще несколько лет – это моя мечта. Но я не собираюсь говорить, что проведу три, четыре или пять лет", - цитирует Вавринку Tennis World USA.

В 2020 году Стэн Вавринка отметился выходом в четвертьфинал на Australian Open.

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В статье: теннис Стэн Вавринка
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