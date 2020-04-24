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Теннисист из топ-100 опозорился при попытке повторить челлендж Федерера. ВИДЕО

Теннис
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Михаил Кукушкин не смог понабивать мяч о стенку.

Теннисист из топ-100 опозорился при попытке повторить челлендж Федерера. ВИДЕО
Новина українською

В АТР оценили попытку теннисиста из Казахстана и опубликовали забавное видео вместе с Роджером Федерером.

Михаил Кукушкин в рейтинге АТР занимает 91-е место. На счету казаха один титул АТР и выход в четвертый круг на Australian Open-2012.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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