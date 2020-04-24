Теннисист из топ-100 опозорился при попытке повторить челлендж Федерера. ВИДЕО

В АТР оценили попытку теннисиста из Казахстана и опубликовали забавное видео вместе с Роджером Федерером.

Михаил Кукушкин в рейтинге АТР занимает 91-е место. На счету казаха один титул АТР и выход в четвертый круг на Australian Open-2012.