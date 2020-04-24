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Финалистка Уимблдона создала канал на YouTube

Теннис
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Сабин Лисицки стала блогером.

Финалистка Уимблдона создала канал на YouTube
Новина українською

Бывшая 12-я ракетка мира во время карантина решила выкладывать для фанатов обучающие ролики с упражнениями на разные группы мышц.

Сабин Лисицки в 2013 году была в шаге от победы на турнире Большого шлема, но в финале Уимблдона немку в двух сетах разбила Марион Бартоли.

В последние годы Лисицки столкнулась с чередой травм – сейчас 30-летняя теннисистка не входит в топ-500 мирового рейтинга.

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В статье: теннис Сабин Лисицки
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