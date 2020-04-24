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Серена Уильямс со своей дочкой станцевала танец. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Правда это больше похоже на баловство

Серена Уильямс со своей дочкой станцевала танец. ВИДЕО
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира Серена Уильямс выложила видео, на котором танцует под песню I have a dream из мультфильма "Рапунцель: запутанная история".

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

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В статье: Серена Уильямс
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