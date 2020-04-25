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Свитолина рассмешила болельщиков шуткой о коронавирусе. Фото
Украинка с юмором относится к ситуации
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором в шутливом образе описала сложившуюся ситуацию с карантином по всему миру.
Напомним, что ранее Элина Свитолина разместила новое видео.
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