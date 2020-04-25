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Винус Уильямс вместе со своим трофеем с Уимблдона потренировалась на заднем дворе. Видео

Теннис
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Американка оригинальна как никогда

Винус Уильямс вместе со своим трофеем с Уимблдона потренировалась на заднем дворе. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, семикратная чемпионка турниров Большого Шлема, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр и бывшая первая ракетка планеты Винус Уильямс потренировалась вместе со своим трофеем Уимблдонского турнира. Компанию ей составил чемпион Супербоула Роб Грановски.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассмешила болельщиков шуткой о карантине.

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