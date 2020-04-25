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US Open 2020 может пройти в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Новое место для турнира Большого Шлема

US Open 2020 может пройти в Индиан-Уэллсе
UA-Футбол
Новина українською

Информационное издание Marca, ссылаясь на свои источники сообщает, что Открытый чемпионат США может в этом году состояться в Индиан-Уэллсе.

Обычно турнир Большого Шлема проходит в Нью-Йорке, но из-за вспышки пандемии коронавируса и занятости кортов города временными госпиталями для больных, он не сможет принять эти соревнования. Рассматриваются другие варианты проведения, и наиболее вероятным называют именно Индиан-Уэллс (штат Калифорния).

Напомним, что ранее Элина Свитолина подняла настроение болельщикам шуткой про карантин.

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В статье: us open
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