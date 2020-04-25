Тренер Надаля: Пока не будет безопасно, мы не сможем играть в теннис

Дядя и тренер второй ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля (АТР №2) Тони Надаль прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в мире и рассказал о своем подопечном.

- Увидим ли мы теннис в 2020 году?

- Пока не будет безопасно, как мы сможем играть в теннис? А что если в октябре начнется вторая волна. Как многие страны будут ограничивать передвижение? Как долго мы не сможем путешествовать? Я не знаю.

- В этом сезоне борьба за рекорд на турнирах Большого Шлема должна была обостриться?

- Сейчас все забыто, это второстепенное, у нас есть огромная проблема. Коронавирус имеет значение, а не теннис.

- Как сейчас живется Рафаэлю Надалю?

- Как-то мы общались и он в разговоре сказал, что ему сейчас наплевать на теннис. Это логично, Рафа отзывчивый парень. Сначала нужно решить эту проблему. Может, в мае мы и не будем на карантине, но выходя на улицу вам все равно будет не спокойно.

- Переживаете ли вы, что 34-летний игрок проведет так много времени без соревнований?

- Более молодым игрокам возвращаться труднее, чем уже сложившимся теннисистам. Когда Рафа был юным и не играл неделю, то ему было трудно справляться с мячом. Но с какого-то возраста это меняется. Из-за травм он мог пропустить 3 месяца и вообще не прикасаться к ракетке, а затем за 10-15 дней все было хорошо.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассмешила болельщиков шуткой о карантине.