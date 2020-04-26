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Определилась первая соперница Элины Свитолиной в виртуальном турнире Madrid Open
Украинка начинает борьбу завтра
Первой соперницей пятой ракетки мира, украинки Элина Свитолина на виртуальном турнире Madrid Open станет румынка Сорана Кирсти (WTA №30).
Матч состоится 27 апреля в 18.30 по Киеву.
Отметим, что в турнире сыграют 16 теннисисток. Они будут раскинуты по четырем группам. По две лучших выйдут в четвертьфинал. С Элиной также сыграют Йоханна Конта и Виктория Азаренко.
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассмешила болельщиков шуткой о карантине.
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