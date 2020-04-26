  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определилась первая соперница Элины Свитолиной в виртуальном турнире Madrid Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определилась первая соперница Элины Свитолиной в виртуальном турнире Madrid Open

Теннис
(1 голосов)

Украинка начинает борьбу завтра

Определилась первая соперница Элины Свитолиной в виртуальном турнире Madrid Open
UA-Футбол
Новина українською

Первой соперницей пятой ракетки мира, украинки Элина Свитолина на виртуальном турнире Madrid Open станет румынка Сорана Кирсти (WTA №30).

Матч состоится 27 апреля в 18.30 по Киеву.

Отметим, что в турнире сыграют 16 теннисисток. Они будут раскинуты по четырем группам. По две лучших выйдут в четвертьфинал. С Элиной также сыграют Йоханна Конта и Виктория Азаренко.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассмешила болельщиков шуткой о карантине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...