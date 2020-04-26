Доминик Тим: Я видел в ITF много игроков, которые не отдаются спорту на 100%

Австрийский теннисист, третья ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал решение о предоставлении финансовой помощи игрокам с низким рейтингом.

"Лучше я сделаю свой денежный вклад в помощь тем людям и организациям, которые в этом действительно нуждаются. Я видел игроков, которые выступают в ITF-туре, не отдаваясь спорту на 100%. Многие из них ведут себя достаточно непрофессионально. Я не вижу причины, почему я должен давать им денег.

Нет ни одной такой профессии в мире, которая со старта гарантировала бы тебе, что ты будешь успешен и у тебя будет большая прибыль. Никто из топ-игроков ничего не получил за просто так. Мы все пробивали себе путь, чтобы подняться в рейтинге" - сказал он.

Напомним, что ранее определилась первая соперница Элины Свитолиной в виртуальном турнире.