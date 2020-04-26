  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доминик Тим: Я видел в ITF много игроков, которые не отдаются спорту на 100%
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доминик Тим: Я видел в ITF много игроков, которые не отдаются спорту на 100%

Теннис
(1 голосов)

Комментарий австрийца

Доминик Тим: Я видел в ITF много игроков, которые не отдаются спорту на 100%
UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист, третья ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал решение о предоставлении финансовой помощи игрокам с низким рейтингом.

"Лучше я сделаю свой денежный вклад в помощь тем людям и организациям, которые в этом действительно нуждаются. Я видел игроков, которые выступают в ITF-туре, не отдаваясь спорту на 100%. Многие из них ведут себя достаточно непрофессионально. Я не вижу причины, почему я должен давать им денег.

Нет ни одной такой профессии в мире, которая со старта гарантировала бы тебе, что ты будешь успешен и у тебя будет большая прибыль. Никто из топ-игроков ничего не получил за просто так. Мы все пробивали себе путь, чтобы подняться в рейтинге" - сказал он.

Напомним, что ранее определилась первая соперница Элины Свитолиной в виртуальном турнире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...