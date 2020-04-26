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Карантин в теннисном сезоне продлят до августа - СМИ

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Карантин в теннисном сезоне продлят до августа - СМИ
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Испанское информационное издание Marca сообщает, что по итогам заседания руководства ATP и WTA туров было принято решение в третий раз продлить карантин - до августа этого года.

Пока, первым полноценным турниром, который должен состояться после довольно долгого перерыва являются соревнования в Цинциннати (15 - 23 августа). Там пройдут турниры серии ATP Masters и WTA Premier 5.

При этом рассматривается возможность продления ограничительных мер в случае осложнения пандемической ситуации в мире.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном переносе US Open.

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В статье: WTA ATP карантин
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