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Стаховский анонсировал объединение ATP и WTA

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины считает, что это произойдет.

Стаховский анонсировал объединение ATP и WTA
Новина українською

На фоне приостановки тенниса из-за пандемии коронавируса Роджер Федерер высказался о необходимости слияния мужского и женского туров. Идея швейцарца быстро нашла поддержку на самом высоком уровне.

"Объединение туров скорее всего состоится. Само предложение Федерера – выстрел в пустоту, он ничего поменять не может, он только может добавить себе фолловеров.

Разговаривал недавно с правлением ATP по этой теме. Сказали, что такое вполне возможно, поскольку так будет легче и, если им дадут бразды правления, то они смогут вытянуть WTA на новый уровень.

Я всегда говорил, что WTA не доплачивает. У них структура очень плохая и они должны сделать максимум, чтобы игроки получали больше, потому что они этого заслуживают", - сказал Стаховский во время общения с болельщиками в Instagram.

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В статье: Сергей Стаховский WTA АТР
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