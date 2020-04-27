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Свитолина и Монфис зарубились в виртуальный теннис. ВИДЕО

Теннис
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Гаэль потренировал украинку перед стартом на турнире.

Свитолина и Монфис зарубились в виртуальный теннис. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина сегодня стартует в виртуальном турнире Mutua Madrid Open, в рамках которого украинке на групповом этапе предстоит сыграть с Йоханной Контой, Викторией Азаренко и Сораной Кырстя.

Последнюю проверку навыков управления джойстиком для первой ракетки Украины организовал ее парень Гаэль Монфис. Свитолина неплохо сопротивлялась, но все уже проиграла в двух сетах (1:3, 1:3).

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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