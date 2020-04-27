Теннис
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Трехчасовая битва Ястремской в финале турнира в Страсбурге. ВИДЕО
Один из самых драматичных матчей 2019 года.
В финале грунтового турнира во Франции Даяна Ястремская в трех сетах вырвала победу из рук бывшей четвертой ракетки мира Каролин Гарсия (6:4, 5:7, 7:6).
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