  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Трехчасовая битва Ястремской в финале турнира в Страсбурге. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трехчасовая битва Ястремской в финале турнира в Страсбурге. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

Один из самых драматичных матчей 2019 года.

Трехчасовая битва Ястремской в финале турнира в Страсбурге. ВИДЕО
Новина українською

В финале грунтового турнира во Франции Даяна Ястремская в трех сетах вырвала победу из рук бывшей четвертой ракетки мира Каролин Гарсия (6:4, 5:7, 7:6).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каролин Гарсия Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...