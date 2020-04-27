Надаль с 2005 года ни разу не покинул топ-10

Рафаэль Надаль дебютировал в топ-10 мирового рейтинга в конце апреля 2005 года, когда после победы на грунтовом турнире в Барселоне совершил скачок с 11-й позиции на 7-ю.

С тех пор испанец ни разу не покидал десятку сильнейших теннисистов мира. На вершине рейтинга АТР Надаль суммарно провел 209 недель. По этому показателю теннисист из Мальорки уступает только Роджеру Федереру, Питу Сампрасу, Новаку Джоковичу, Ивану Лендлу и Джимми Коннорсу.

После завершения пандемии коронавируса и возобновления мирового тенниса Надаль, вероятней всего, станет новым рекордсменом АТР-тура по количеству проведенных подряд недель в топ-10. На данный момент серия испанца насчитывает 778 недель, что всего на 21 меньше, чем у Джимми Коннорса.

Рафаэль Надаль в сезоне 2020 года выиграл турнир в Акапулько, а также в составе сборной Испании дошел до финала на АТР Cup.