  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Легендарная бельгийская теннисистка оштрафована на 250 евро за нарушение карантина
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарная бельгийская теннисистка оштрафована на 250 евро за нарушение карантина

Теннис
(1 голосов)

Она пересекла границу Нидерландов

Легендарная бельгийская теннисистка оштрафована на 250 евро за нарушение карантина
Новина українською

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс сообщила, что её остановила и оштрафовала полиция. Спортсменку обвинили в нарушении условий карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Флипкенс остановили, когда она совершала длительную велопрогулку.

Она проехала 130 км на велосипеде и пересекла границу Нидерландов. Как пояснила спортсменка, она сама не поняла, что оказалась на территории соседнего государства.

По возвращении в Бельгию её остановили полицейские. Они выписали ей штраф в размере € 250, сообщает Het Laatste Niews.

"Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Затем я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно", — написала Флипкенс в своём "твиттере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирстен Флипкенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ivst (kharkov)
27.04.2020 в 19:01
а не*уй шастать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...