Легендарная бельгийская теннисистка оштрафована на 250 евро за нарушение карантина

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс сообщила, что её остановила и оштрафовала полиция. Спортсменку обвинили в нарушении условий карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Флипкенс остановили, когда она совершала длительную велопрогулку.

Она проехала 130 км на велосипеде и пересекла границу Нидерландов. Как пояснила спортсменка, она сама не поняла, что оказалась на территории соседнего государства.

По возвращении в Бельгию её остановили полицейские. Они выписали ей штраф в размере € 250, сообщает Het Laatste Niews.

"Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Затем я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно", — написала Флипкенс в своём "твиттере".