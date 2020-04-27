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YouTube-канал Уимблдона показал матч Серена Уильямс — Виктория Азаренко

Теннис
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Вспомнили матч 5-летней давности

YouTube-канал Уимблдона показал матч Серена Уильямс — Виктория Азаренко
Новина українською

На официальном канале Уимблдона в YouTube транслировался матч американки Серены Уильямс с белоруской Викторией Азаренко в четвертьфинале турнира, который состоялся 7 июля 2015 года.

Встреча завершилась победой Уильямс со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

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В статье: Серена Уильямс Виктория Азаренко
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