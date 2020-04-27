  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль пропустил матч виртуального турнира по теннису из-за травмы спины
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль пропустил матч виртуального турнира по теннису из-за травмы спины

Теннис
(1 голосов)

Свои матчи он проведет 28 апреля

Надаль пропустил матч виртуального турнира по теннису из-за травмы спины
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия во втором матче виртуального турнира по теннису Mutua Madrid Open, который проходит в симуляторе Tennis World Tour. Испанец попросил перенести матч с Бенуа Пэром из-за проблем со спиной.

"Сейчас должен был состояться матч Рафы. Но, по-моему, у него там проблемы со спиной. Он попросил сыграть завтра, у него травма", — цитируют организаторы директора турнира Фелисьяно Лопеса.

Надаль стартовал на турнире с победы в матче с канадцем Денисом Шаповаловым (4:3). Теперь испанцу предстоит сыграть с Пэром и британцем Энди Марреем.

Призовые турнира будут направлены на помощь низкорейтинговым игрокам, пострадавшим из-за отмены соревнований в связи с пандемией коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...