  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Директор Tennis World Tour: Я пошутил о травме Надаля
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Tennis World Tour: Я пошутил о травме Надаля

Теннис
(1 голосов)

Шутка, которая заставила поволноваться фанатов Надаля

Директор Tennis World Tour: Я пошутил о травме Надаля
Новина українською

Директор виртуального турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес сообщил, что пошутил о травме испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Ранее Лопес сообщил о переносе второго матча Надаля на турнире из-за травмы.

"Ребята, я, конечно, шутил! Я сказал, что Рафа получил травму спины из-за игры в теннис на приставке. Нужно сохранять чувство юмора, я вас прошу! К слову, Надаль показал хорошие навыки игры в теннис на приставке", — написал Фелисьяно в своём "твиттере".

Теперь испанцу предстоит сыграть с французом Бенуа Пэром и британцем Энди Марреем. Призовые турнира будут направлены на помощь низкорейтинговым игрокам, пострадавшим из-за отмены соревнований.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...