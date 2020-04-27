Директор Tennis World Tour: Я пошутил о травме Надаля

Директор виртуального турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес сообщил, что пошутил о травме испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Ранее Лопес сообщил о переносе второго матча Надаля на турнире из-за травмы.

"Ребята, я, конечно, шутил! Я сказал, что Рафа получил травму спины из-за игры в теннис на приставке. Нужно сохранять чувство юмора, я вас прошу! К слову, Надаль показал хорошие навыки игры в теннис на приставке", — написал Фелисьяно в своём "твиттере".

Теперь испанцу предстоит сыграть с французом Бенуа Пэром и британцем Энди Марреем. Призовые турнира будут направлены на помощь низкорейтинговым игрокам, пострадавшим из-за отмены соревнований.