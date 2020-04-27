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Свитолина потерпела поражение на старте виртуального турнира Mutua Madrid Open
Соперница украинки смогла совершить камбэк
Пятая ракетка мира Элина Свитолина провела свой первый матч в виртуальном турнире Mutua Madrid Open. На старте соревнований она проиграла румынке Соране Кырсте со счетом 2:4.
Украинка вела 2:0 по ходу игры, но не смогла реализовать преимущество, не воспользовавшись тремя матчболами на своей подаче.
Тепер Кырстя занимает первое место в группе с двумя победами – ранее румынка обыграла Йоханну Конту.
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