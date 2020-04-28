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Свитолина поддерживает объединение WTA и АТР

Теннис
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Украинская теннисистка высказалась на актуальную тему.

Свитолина поддерживает объединение WTA и АТР
Новина українською

В мировом теннисе в условиях пандемии коронавируса обсуждается объединение мужского и женского туров.

"В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать то предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое озвучили Федерер и Надаль.

Думаю, что это правильный шаг для обоих Туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, по поводу отмены соревнований.

Думаю, что это во многом зависит от стран и очень сложно предположить, что произойдет дальше. Но, я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться", - сказала Свитолина в эфире телеканала «Евроспорт».

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина неудачно стартовала на виртуальном теннисном турнире.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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