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Свитолина: Коронавирус – настоящий кошмар для спорта

Теннис
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Первая ракетка Украины рассказала, как пандемия может повлиять на теннис.

Свитолина: Коронавирус – настоящий кошмар для спорта
Новина українською

Из-за COVID-19 мировой теннис с середины марта находится на карантине. Предполагаются, что игроки не вернутся на корт как минимум до августа.

"Для нашей сферы ситуация с пандемией непростое испытание. Ведь на матчах всегда должны присутствовать зрители, а в нынешних условиях это невозможно. Нереальны и сами соревнования спортсменов. Мы не можем, как прежде, осуществлять поездки. Все это для спорта настоящий кошмар.

Изменится ли что-то в теннисе? Мне кажется, немногое. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, бол-бои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом. Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями — например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию.

У нас в теннисе с этим и до пандемии было строго. Чтобы игроки чувствовали себя комфортно, все многократно тщательно дезинфицировалось — раздевалки, корты, рестораны, комнаты отдыха… Отель, куда мы поселялись, резервировался только для игроков", - говорит пятая ракетка мира.

Ранее Элина Свитолина поддержала объединение WTA и ATP.

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В статье: Элина Свитолина коронавирус
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