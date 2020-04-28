  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Винус Уильямс назвала самого привлекательного игрока ATP-тура
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винус Уильямс назвала самого привлекательного игрока ATP-тура

Теннис
(1 голосов)

Им стал Пит Сампрас

Винус Уильямс назвала самого привлекательного игрока ATP-тура
Новина українською

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, кого из теннисистов мужского тура считает наиболее привлекательным.

"Когда я и моя сестра были помладше, мы думали, что Пит Сампрас очень привлекателен. Это было в 1990 году или около того. Мой отец говорил: "Вы не должны думать о парнях". Было грустно, но мы отвечали: "Хорошо, папа". Поэтому с тех пор я научилась не обращать внимание на парней из ATP-тура. Но Сампрас по-прежнему хорош", — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

48-летний Пит Сампрас — американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель 64 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе 14 турниров «Большого шлема». Сампрас завершил профессиональную карьеру в 2003 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пит Сампрас Винус Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...