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Свитолина проиграла во втором матче виртуального турнира

Теннис
(1 голосов)

Соперницей украинки была Виктория Азаренко

Свитолина проиграла во втором матче виртуального турнира
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от представительницы Беларуси с 58-й строчки мирового рейтинга.

Теннисистки сыграли матч в игре Tennis World Tour в рамках виртуального турнира Mutua Madrid Open. Из четырех сетов украинка смогла одержать победу только в одном и проиграла со счетом 1:3.

В предыдущем матче Элина уступила румынке Соране Кырсте, выигрывая по ходу матча 2:0.

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В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко
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