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Свитолина проиграла во втором матче виртуального турнира
Соперницей украинки была Виктория Азаренко
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от представительницы Беларуси с 58-й строчки мирового рейтинга.
Теннисистки сыграли матч в игре Tennis World Tour в рамках виртуального турнира Mutua Madrid Open. Из четырех сетов украинка смогла одержать победу только в одном и проиграла со счетом 1:3.
В предыдущем матче Элина уступила румынке Соране Кырсте, выигрывая по ходу матча 2:0.
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