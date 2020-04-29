Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мать Фелисиано Лопеса заразилась коронавирусом
Она работает медсестрой
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес сообщил, что его мать заразилась коронавирусом. По словам Лопеса, результат теста его матери дал положительный результат.
Моя мама работает медсестрой, в итоге она подхватила коронавирус. Но, к счастью, она чувствует себя лучше, выздоравливает", — сказал Лопес во время шоу ATP и WTA.
Лопес также является турнирным директором турнира в Мадриде (Испания). В настоящее время организаторы проводят виртуальный турнир с участием ведущих теннисистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...