  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первую ракетку мира постригли в домашних условиях. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первую ракетку мира постригли в домашних условиях. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Новак Джокович воспользовался услугами своего личного парикмахера.

Первую ракетку мира постригли в домашних условиях. ВИДЕО
Новина українською

Супруга лидера мирового рейтинга Елена в условиях карантина освоила технику стрижки и потренировалась на своем муже. Новак остался доволен результатом – и это самое главное.

До приостановки тенниса из-за пандемии коронавируса Новак Джокович успел выиграть Australian Open, ATP Cup и турнир в Дубае.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович отдаст 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...