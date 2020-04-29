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Первую ракетку мира постригли в домашних условиях. ВИДЕО
Новак Джокович воспользовался услугами своего личного парикмахера.
Супруга лидера мирового рейтинга Елена в условиях карантина освоила технику стрижки и потренировалась на своем муже. Новак остался доволен результатом – и это самое главное.
До приостановки тенниса из-за пандемии коронавируса Новак Джокович успел выиграть Australian Open, ATP Cup и турнир в Дубае.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович отдаст 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.
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