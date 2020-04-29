Федерер признан чемпионом чемпионов ITF

Роджер Федерер стал победителем голосования Международной федерации тенниса (ITF). В виртуальном турнире конкуренцию швейцарцу составляли игроки, которые в разные годы признавались чемпионами мира по версии ITF.

В голосовании Федерер выбил Энди Маррея, Ллейтона Хьюитта, Петру Квитову, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.

Федерер за карьеру выиграл рекордные в истории мужского тенниса 20 титулов Большого шлема. Всего в активе швейцарца 103 титула и рекордные в истории 310 недель в статусе первой ракетки мира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Федерер выступил за объединение ATP и WTA.