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Марченко отреагировал на скандальное заявление топ-теннисиста

Теннис
(2 голосов)

Вторая ракетка Украины ответил Доминику Тиму.

Марченко отреагировал на скандальное заявление топ-теннисиста
Новина українською

Австриец, который в актуальном рейтинге АТР стоит на третьей позиции, заявил, что в условиях карантина не хочет финансово помогать игрокам, которые в мировой классификации стоят за пределами топ-100, поскольку не считает их достаточно профессиональными.

"Думаю, нам нужно исправить систему, а не заниматься благотворительностью. Игроки должны получать то, что они заслуживают.

А мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас. У низкорейтинговых игроков нет спонсоров, на их матчи не ходят зрители, но без них теннис не существовал бы", - написал Марченко в Твиттере.

Илья Марченко в рейтинге АТР замыкает топ-200. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча на турнирах уровня АТР.

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В статье: теннис Илья Марченко Доминик Тим
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