Марченко отреагировал на скандальное заявление топ-теннисиста

Австриец, который в актуальном рейтинге АТР стоит на третьей позиции, заявил, что в условиях карантина не хочет финансово помогать игрокам, которые в мировой классификации стоят за пределами топ-100, поскольку не считает их достаточно профессиональными.

"Думаю, нам нужно исправить систему, а не заниматься благотворительностью. Игроки должны получать то, что они заслуживают.

А мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас. У низкорейтинговых игроков нет спонсоров, на их матчи не ходят зрители, но без них теннис не существовал бы", - написал Марченко в Твиттере.

Илья Марченко в рейтинге АТР замыкает топ-200. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча на турнирах уровня АТР.