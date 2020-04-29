Ястремская в Одессе ностальгирует по теннису. ФОТО

В связи с пандемией коронавируса мировой теннис с середины марта находится на карантине. Ожидается, что АТР и WTA возобновят соревнования не ранее августа.

Даяна Ястремская, как и многие другие теннисисты, за эти шесть недель безумно соскучилась по игре.

"Я люблю быть дома, проводить время с близкими, но еще больше я хочу на турнир. Обнимаю всех", - написала Ястремская в Instagram.

В 2020 году Даяна Ястремская в Аделаиде впервые в карьере сыграла в финале турнира категории WTA Premier, уступив в двух сетах первой ракетке мира Эшли Барти.