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Ястремская в Одессе ностальгирует по теннису. ФОТО

Теннис
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Украинская теннисистка очень хочет вернуться к соревнованиям.

Ястремская в Одессе ностальгирует по теннису. ФОТО
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса мировой теннис с середины марта находится на карантине. Ожидается, что АТР и WTA возобновят соревнования не ранее августа.

Даяна Ястремская, как и многие другие теннисисты, за эти шесть недель безумно соскучилась по игре.

"Я люблю быть дома, проводить время с близкими, но еще больше я хочу на турнир. Обнимаю всех", - написала Ястремская в Instagram.

В 2020 году Даяна Ястремская в Аделаиде впервые в карьере сыграла в финале турнира категории WTA Premier, уступив в двух сетах первой ракетке мира Эшли Барти.

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В статье: Даяна Ястремская коронавирус
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