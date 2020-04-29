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Надаль покинул виртуальный турнир в Мадриде

Теннис
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Испанец не смог обыграть Энди Маррея

Надаль покинул виртуальный турнир в Мадриде
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Британский теннисист Энди Маррей обыграл испанца Рафаэля Надаля на виртуальном турнире в Мадриде.

Для победы Маррею потребовалось лишь пять минут. Матч закончился со счётом 3-0.

Теперь Маррей является одним из фаворитов турнира, он одержал уже две победы. Ранее он обыграл Бенуа Пэра.

Надаль же в итоге не сумел попасть в четвертьфинал.

Четвертьфинальные пары

Энди Маррей (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)

Диего Шварцман (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия)

Стефанос Циципас (Греция) — Давид Феррер (Испания)

Давид Гоффен (Бельгия) — Бенуа Пэр (Франция).

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В статье: Рафаэль Надаль
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