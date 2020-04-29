Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль покинул виртуальный турнир в Мадриде
Испанец не смог обыграть Энди Маррея
Британский теннисист Энди Маррей обыграл испанца Рафаэля Надаля на виртуальном турнире в Мадриде.
Для победы Маррею потребовалось лишь пять минут. Матч закончился со счётом 3-0.
Теперь Маррей является одним из фаворитов турнира, он одержал уже две победы. Ранее он обыграл Бенуа Пэра.
Надаль же в итоге не сумел попасть в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары
Энди Маррей (Великобритания) — Александр Зверев (Германия)
Диего Шварцман (Аргентина) — Фабио Фоньини (Италия)
Стефанос Циципас (Греция) — Давид Феррер (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия) — Бенуа Пэр (Франция).