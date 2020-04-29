Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Джоковича: Новак может играть столько же, сколько и Федерер
Теннисист подготовил себя для длительной карьеры
Гебхард Фил-Гритч, фитнес-тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал, как долго его подопечный сможет играть в теннис. Тренер считает, что 32-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, не завершит карьеру в ближайшие годы.
Фил-Гритч сообщил, что Новак уделяет большое внимание физической подготовке и тренировкам. По мнению тренера, Джокович подготовил своё тело к длительной карьере.
"В плане психологии и физики Новак ещё очень молод. Он может играть так же долго, как и Роджер Федерер", — цитирует тренера Tennis World USA.
Напомним, что 38-летний Федерер является рекордсменом по количеству выигранных турниров "Большого шлема", в его активе 20 титулов. Федерер стал самым возрастным чемпионом в истории Уимблдона, выиграв турнир в 2017 году.