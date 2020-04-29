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Тренер Джоковича: Новак может играть столько же, сколько и Федерер

Теннис
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Теннисист подготовил себя для длительной карьеры

Тренер Джоковича: Новак может играть столько же, сколько и Федерер
Новина українською

Гебхард Фил-Гритч, фитнес-тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал, как долго его подопечный сможет играть в теннис. Тренер считает, что 32-летний Джокович, являющийся первой ракеткой мира, не завершит карьеру в ближайшие годы.

Фил-Гритч сообщил, что Новак уделяет большое внимание физической подготовке и тренировкам. По мнению тренера, Джокович подготовил своё тело к длительной карьере.

"В плане психологии и физики Новак ещё очень молод. Он может играть так же долго, как и Роджер Федерер", — цитирует тренера Tennis World USA.

Напомним, что 38-летний Федерер является рекордсменом по количеству выигранных турниров "Большого шлема", в его активе 20 титулов. Федерер стал самым возрастным чемпионом в истории Уимблдона, выиграв турнир в 2017 году.

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В статье: Новак Джокович
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