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Стаховский: Сейчас тренируюсь 6 дней в неделю

Теннис
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Украинец рассказал о своих тренировках

Стаховский: Сейчас тренируюсь 6 дней в неделю
Новина українською

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о карантине в Венгрии, где он живет вместе со своей женой и тремя детьми. Во время прямого эфира в Instagram XSPORT теннисист признался, что продолжает активные тренировки и надеется на скорейшее послабление карантина.

"Пробыл на самоизоляции 14 дней, теперь я уже тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Один день теннис, один день общая физическая подготовка. Венгрия восприняла карантин очень серьезно. Я такого пустого Будапешта никогда в жизни не видел за 6 лет, которые я тут живу. Надеюсь, что скоро пойдут послабления.

Запрета на занятие теннисом не было. Все государственные клубы закрылись, частные остались, но с условием, что только два человека может играть на одном корте, а если корты стоят слишком близко, то только один может использоваться".

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В статье: Сергей Стаховский
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