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Маррей: Думаю, что спорт не скоро вернется в нашу жизнь

Теннис
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Теннисист поделился своим мнением

Маррей: Думаю, что спорт не скоро вернется в нашу жизнь
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Бывшая первая ракетка мира признался, что не ждёт скорого возобновления турнира.

"Я уверен, все теннисисты хотят быстрее начать играть. Но сейчас это не самое главное. В первую очередь нужно вернуться к нормальной жизни, чтобы мы могли снова выходить на улицу, видеться с друзьями, ходить в рестораны и наслаждаться свободой.

А затем, надеюсь, со временем нам снова разрешат путешествовать, а тогда и вернётся спорт. Но я не вижу возможности, чтобы это произошло скоро.

Нам нужно в первую очередь найти способ остановить распространение вируса. Как только мы это сделаем, можно будет возвращаться к нормальной жизни. Но сейчас нужно думать не о спорте", — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

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В статье: Энди Маррей
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