Серена Уильямс провела матч со своим двойником

Если вы всегда мечтали увидеть на корте двух Серен Уильямс, то экс-первая ракетка мира открывает для вас эту возможность.

"Невероятный розыгрыш и тренировочный матч. Автор сценария, режиссер, продюсер и главная звезда – Серена Уильямс", - написала американка в Instagram.

Серена Уильямс в 2020 году стала чемпионкой турнира в Окленде, а на Australian Open неожиданно выбыла после третьего раунда.