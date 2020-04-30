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Серена Уильямс провела матч со своим двойником
Легендарная американка сняла забавный ролик для TikTok.
Если вы всегда мечтали увидеть на корте двух Серен Уильямс, то экс-первая ракетка мира открывает для вас эту возможность.
"Невероятный розыгрыш и тренировочный матч. Автор сценария, режиссер, продюсер и главная звезда – Серена Уильямс", - написала американка в Instagram.
Серена Уильямс в 2020 году стала чемпионкой турнира в Окленде, а на Australian Open неожиданно выбыла после третьего раунда.
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