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5 случаев, когда Джокович отыгрывал матч-болы и брал титул. ВИДЕО

Теннис
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Первая ракетка мира известен своим железным характером.

5 случаев, когда Джокович отыгрывал матч-болы и брал титул. ВИДЕО
Новина українською

В следующей подборке пять победных турниров в карьере Новака Джоковича, в которых серб был в одном мяче от поражения.

Отметим, что последний камбэк Джокович совершил совсем недавно – в конце февраля на турнире в Дубае.

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В статье: Новак Джокович теннис
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