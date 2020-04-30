Теннис
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5 случаев, когда Джокович отыгрывал матч-болы и брал титул. ВИДЕО
Первая ракетка мира известен своим железным характером.
В следующей подборке пять победных турниров в карьере Новака Джоковича, в которых серб был в одном мяче от поражения.
Отметим, что последний камбэк Джокович совершил совсем недавно – в конце февраля на турнире в Дубае.
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