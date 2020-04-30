  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина о TikTok: Поднимаю настроение людям
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина о TikTok: Поднимаю настроение людям

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины поговорила о своем увлечении.

Свитолина о TikTok: Поднимаю настроение людям
Новина українською

На карантине Элина Свитолина создала аккаунт на популярном видеохостинге, куда регулярно загружает забавные ролики.

"Я создала аккаунт, так как там очень классный контент. Просто поднимаю настроение людям, которые следят за этим.

Я вообще люблю танцевать, тем более что Гаэль большой фанат танцев. Просто для поднятия настроения. Плюс это хороший фитнес. Монотонное качание пресса или прыгание на скакалке утомляют.

Откуда беру идеи? У других людей. Многие делают это. Можно делать свои видео, вставлять свои песни, что-то говорить и создавать все что хочешь", - сказала Свитолина в беседе с журналистом портала «Большой теннис Украины».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...