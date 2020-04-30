Свитолина о TikTok: Поднимаю настроение людям

На карантине Элина Свитолина создала аккаунт на популярном видеохостинге, куда регулярно загружает забавные ролики.

"Я создала аккаунт, так как там очень классный контент. Просто поднимаю настроение людям, которые следят за этим.

Я вообще люблю танцевать, тем более что Гаэль большой фанат танцев. Просто для поднятия настроения. Плюс это хороший фитнес. Монотонное качание пресса или прыгание на скакалке утомляют.

Откуда беру идеи? У других людей. Многие делают это. Можно делать свои видео, вставлять свои песни, что-то говорить и создавать все что хочешь", - сказала Свитолина в беседе с журналистом портала «Большой теннис Украины».