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В 14 странах Европы разрешат играть в теннис

Теннис
(1 голосов)

А в Швеции и проведут турнир

В 14 странах Европы разрешат играть в теннис
Новина українською

Организация Tennis Europe, руководящая теннисом в странах Европы, опубликовала отчёт о текущей ситуации. В этом документе указано нынешнее положение в каждой стране, касающееся тенниса — где можно играть или тренироваться с различными ограничениями, а где это строго запрещено.

Швеция сейчас является единственной европейской страной, где могут проводиться местные и региональные соревнования, хоть и с соблюдением мер предосторожности. Национальные турниры при этом запрещены, а теннисные корты работают с ограничениями. В Беларуси большинство спортивных сооружений открыто, но турниры отменены как минимум до 1 июня. Всего играть в теннис с некоторыми ограничениями можно в 14 европейских странах. Помимо Беларуси и Швеции это Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия, Израиль, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения и Словакия. Предполагается, что с начала мая можно будет играть также в Австрии, Бельгии, Германии, Исландии и Польше. При этом, к примеру, в Армении и Болгарии действует чрезвычайное положение.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

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В статье: теннис
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Источник:
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