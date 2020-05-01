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Ястремская: Обожаю играть за Украину

Теннис
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Вторая ракетка страны испытывает особенные чувства в матчах Кубка Федерации.

Ястремская: Обожаю играть за Украину
Новина українською

Даяна Ястремская за сборную Украины дебютировала в прошлом году. У одесситки безупречная статистика в одиночных матчах – пять побед в пяти играх.

"Обожаю играть за страну. Особенно, когда собирается группа поддержки. Они на барабанах стучат, кричат – это очень круто. У нас такие хорошие отношения внутри команды.

Хочу снова сыграть. Там, конечно, давление больше. Когда я впервые играла в прошлом году, то так волновалась перед первым матчем. Еще с детства любила играть командные соревнования.

Популярность ко мне пришла постепенно. Меня узнают на улицах в Одессе. Ко мне подходят фотографироваться. Приятно очень сильно", - говорит Ястремская.

В последний раз в Кубке Федерации Даяна Ястремская играла в феврале. Три победы теннисистки помогли Украине выйти в плей-офф Мировой группы.

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В статье: Даяна Ястремская Кубок Федерации
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Источник:
Tribuna.com
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