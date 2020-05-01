Классика Ролан Гаррос: Маррей против Гаске в 2010-м. ВИДЕО

10 лет назад в первом раунде Ролан Гаррос Энди Маррей провел один из самых драматичных матчей в карьере. Будущая первая ракетка мира в поединке с Ришаром Гаске проигрывал 0:2 по сетам, а в третьей партии уступал с брейком. Тот 4-часовой поединок Маррей вытянул в пяти сетах – 4:6, 6:7, 6:4, 6:2, 6:1.

На Ролан Гаррос-2010 Энди Маррей в четвертом раунде в трех сетах проиграл Томашу Бердыху. А победителем Открытого чемпионата Франции в тот год, конечно же, стал Рафаэль Надаль.