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"Спаси свое яйцо". Украинский теннисист запустил оригинальный челлендж

Теннис
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Илья Марченко предлагает развлечься на карантине.

"Спаси свое яйцо". Украинский теннисист запустил оригинальный челлендж
Новина українською

Не в упрек Роджеру Федереру, но понабивать мяч о стенку может любой, а вот справиться с куриным яйцом по силам не каждому.

Марченко показал, что при идеальном чувстве снаряда яйцом можно жонглировать не хуже, чем традиционным мячом.

Если вы решитесь повторить этот челлендж, то лучше делайте это на улице. Если конечно не хотите запачкать свой дом.

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В статье: Илья Марченко
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