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"Спаси свое яйцо". Украинский теннисист запустил оригинальный челлендж
Илья Марченко предлагает развлечься на карантине.
Не в упрек Роджеру Федереру, но понабивать мяч о стенку может любой, а вот справиться с куриным яйцом по силам не каждому.
Марченко показал, что при идеальном чувстве снаряда яйцом можно жонглировать не хуже, чем традиционным мячом.
Если вы решитесь повторить этот челлендж, то лучше делайте это на улице. Если конечно не хотите запачкать свой дом.
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