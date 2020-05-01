Ястремская опровергла роман с тренером

Слухи о романе Даяны Ястремской с Сашей Бажиным появились вскоре после того, как специалист официально вошел в команду украинки. Сам Бажин опровергал эту информацию и угрожал судом тем людям, которые распространяют о нем сплетни.

"Для меня это новость, что было много спекуляций об отношениях с ним. Впервые сейчас это слышу. Я не видела слухов и обсуждений, что мы с ним пара. Я его всегда воспринимала, как очень хорошего опытного тренера.

У нас серьезная рабочая обстановка и никогда не было чего-то большего. Только работа. Мне нравится, что он опытный. Работал с Сереной и Наоми. Он может с тобой играть и выполнять все упражнения как в фитнесе, так и в теннисе. Я уже многого от него научилась. Он уже научил меня дисциплине", - сказала Ястремская.

Ранее Даяна Ястремская назвала своего главного фаворита в мужском теннисе.