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Ястремская опровергла роман с тренером

Теннис
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У теннисистки с тренером сугубо деловые отношения.

Ястремская опровергла роман с тренером
Новина українською

Слухи о романе Даяны Ястремской с Сашей Бажиным появились вскоре после того, как специалист официально вошел в команду украинки. Сам Бажин опровергал эту информацию и угрожал судом тем людям, которые распространяют о нем сплетни.

"Для меня это новость, что было много спекуляций об отношениях с ним. Впервые сейчас это слышу. Я не видела слухов и обсуждений, что мы с ним пара. Я его всегда воспринимала, как очень хорошего опытного тренера.

У нас серьезная рабочая обстановка и никогда не было чего-то большего. Только работа. Мне нравится, что он опытный. Работал с Сереной и Наоми. Он может с тобой играть и выполнять все упражнения как в фитнесе, так и в теннисе. Я уже многого от него научилась. Он уже научил меня дисциплине", - сказала Ястремская.

Ранее Даяна Ястремская назвала своего главного фаворита в мужском теннисе.

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В статье: Даяна Ястремская Саша Бажин
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