Джокович: Хотел бросить теннис в 2010-м

В интервью Sky Sport Italia Новак Джокович рассказал, как 10 лет назад потерпел поражение, которое так сильно ударило по нему, что серб задумывался о завершении карьеры.

"В 2010-м я проиграл Юргену Мельцеру в четвертьфинале Ролан Гаррос. После вылета я плакал. Это был плохой момент, я хотел бросить теннис, потому что все, что я видел, для меня было черным.

Я выигрывал Australian Open в 2008 году, я был третьим в мире, но я не был счастлив. Я знал, что мог сделать больше, я потерял важные матчи против Федерера и Надаля", - вспоминает Джокович.

Новак Джокович ушел на карантин непобежденным. В 2020 году серб выиграл командный ATP Cup, затем на Australian Open стал 16-кратным победителем турниров Большого шлема, а в конце феврале взял титул в Дубае.