ITF опубликовала рекомендации для возобновления турниров и матчей

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала список рекомендаций для национальных федераций, организаторов турниров и игроков.

ITF рекомендует проводить матчи без зрителей. Изначально предлагается проводить матчи только в одиночном разряде. Игрокам следует находиться как минимум в двух метрах друг от друга, а при переходе на другую сторону корта необходимо идти с разных сторон сетки.

Предлагается обеспечить каждого теннисиста собственным набором мячей с маркировкой, чтобы была обозначена принадлежность. Также игрокам не рекомендуется передавать свои личные вещи другим людям, например отдавать болбоям полотенца.

Сейчас теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.