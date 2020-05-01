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ITF опубликовала рекомендации для возобновления турниров и матчей

Теннис
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Игроков ждет ряд ограничений

ITF опубликовала рекомендации для возобновления турниров и матчей
Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) обнародовала список рекомендаций для национальных федераций, организаторов турниров и игроков.

ITF рекомендует проводить матчи без зрителей. Изначально предлагается проводить матчи только в одиночном разряде. Игрокам следует находиться как минимум в двух метрах друг от друга, а при переходе на другую сторону корта необходимо идти с разных сторон сетки.

Предлагается обеспечить каждого теннисиста собственным набором мячей с маркировкой, чтобы была обозначена принадлежность. Также игрокам не рекомендуется передавать свои личные вещи другим людям, например отдавать болбоям полотенца.

Сейчас теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

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В статье: ITF
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