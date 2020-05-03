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Даяна Ястремская стала героиней программы Украинские сенсации

Теннис
(1 голосов)

Украинка делает благое дело

Даяна Ястремская стала героиней программы Украинские сенсации
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 21-я ракетка мира Даяна Ястремская стала героиней телевизионной программы "Украинские сенсации" в рубрике "Герои нашего времени". Журналисты рассказывают о самой спортсменке и ее благотворительном фонде "Дия", который Даяна организовала вместе со своими родителями.

Чем занимается теннисистка во время карантина и как ей пришла идея помогать пенсионерам Одесской области? Смотрите ниже.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказывала об особенностях финансирования спонсоров во время карантина.

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В статье: Даяна Ястремская
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