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Даяна Ястремская стала героиней программы Украинские сенсации
Украинка делает благое дело
Украинская теннисистка, 21-я ракетка мира Даяна Ястремская стала героиней телевизионной программы "Украинские сенсации" в рубрике "Герои нашего времени". Журналисты рассказывают о самой спортсменке и ее благотворительном фонде "Дия", который Даяна организовала вместе со своими родителями.
Чем занимается теннисистка во время карантина и как ей пришла идея помогать пенсионерам Одесской области? Смотрите ниже.
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказывала об особенностях финансирования спонсоров во время карантина.
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