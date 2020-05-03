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Свитолина и Монфис поделились подборкой любимых сериалов на карантине. Фото
Замечательная пара
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее бойфренд, француз Гаэль Монфис поделились с болельщиками карантинным фото. Пара рассказала о своих любимых сериалах.
"Ваши ТОП 3 любимых сериалы на карантине?
Наши: "Бумажный дом", "Последнее королевство", "Письмо для короля"
Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с болельщиками яркими фото.
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