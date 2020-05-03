  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина и Монфис поделились подборкой любимых сериалов на карантине. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и Монфис поделились подборкой любимых сериалов на карантине. Фото

Теннис
(1 голосов)

Замечательная пара

Свитолина и Монфис поделились подборкой любимых сериалов на карантине. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее бойфренд, француз Гаэль Монфис поделились с болельщиками карантинным фото. Пара рассказала о своих любимых сериалах.

"Ваши ТОП 3 любимых сериалы на карантине?

Наши: "Бумажный дом", "Последнее королевство", "Письмо для короля"

Свитолина и Монфис поделились подборкой любимых сериалов на карантине. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась с болельщиками яркими фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...