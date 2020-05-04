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US Open может пройти в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Окончательное решение пока не принято

US Open может пройти в Индиан-Уэллсе
Новина українською

Открытый чемпионат США может пройти в ноябре в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Исполнительный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Майкл Даус заявил, что это возможно, но окончательное решение пока принято не было.

"Существует слишком много предположений. Мы узнаем гораздо больше в июне. На деле, конечно, возможно провести турнир без зрителей. Официального решения по Индиан-Уэллсу не было принято. Что бы мы ни решили, нам нужно будет согласовать это с ATP, WTA и организаторами турнира в Индиан-Уэллсе.

Все мы хотим, чтобы US Open состоялся, и мы готовы помочь игрокам с прохождением тестов и въездом в страну. У нас три приоритета: здоровье теннисистов, персонала и зрителей, интересы теннисного мира и финансовая составляющая. Все варианты по-прежнему на рассмотрении", — приводит слова Дауса Inside Tennis.

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В статье: us open
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