Новак Джокович вернулся на корт после самоизоляции

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый видеоролик в своём "инстаграме". Первая ракетка мира показал, как возобновил тренировки после самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Джокович потренировался на грунтовом корте.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.

Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. "Ролан Гаррос" был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.