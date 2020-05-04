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Стаховский поделился мнением о вакцине от коронавируса

Теннис
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Украинец считает, что последствия от прививки могут проявиться и через 10 лет

Стаховский поделился мнением о вакцине от коронавируса
Новина українською

Украинец Сергей Стаховский поделился мнением относительно разработки вакцины от коронавируса COVID-19.

"Когда станет известна точная дата возобновления турниров, всем теннисистам нужно будет сделать не один, а два теста на коронавирус. Что касается вакцины, я далёк от теорий заговора. Считаю, в таком масштабе её просто не может быть.

Вообще, опасения, касающиеся прививок, имеют место быть в наших фантазиях и домыслах. Основной вопрос в том, что мы не знаем, какие последствия могут быть, например, через 10 лет. Насколько понимаю, сейчас вакцина проходит ускоренные тестирования, всё делается в экстренном порядке. Они хотят закончить за полгода, не проводя длительные тесты на людях и животных, которые должны продолжаться несколько лет", — сказал Стаховский в прямом эфире в "Инстаграме".

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В статье: Сергей Стаховский
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